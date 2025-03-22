В Кавказском районе полностью потушили резервуар на нефтебазе

Ночью на территории предприятия произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара.
Огонь распространился еще на один резервуар. Общая площадь возгорания увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. К вечеру 21 марта стало известно, что спасатели уменьшили площадь воспламенения до 1250 «квадратов».
Специалисты теперь тушат соседний резервуар. Также охлаждают остальные 3 емкости, чтобы не допустить распространения огня.
Ранее мы сообщали, спасатели, которые пострадали во время работы на нефтебазе, сейчас находятся в больнице в состоянии средней тяжести. У одного из них диагностировали отравление. У второго — ожоги.