Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кавказском районе полностью потушили резервуар на нефтебазе

В Кавказском районе Кубани полностью потушили резервуар на нефтебазе, который загорелся 19 марта, сообщает оперштаб.

Ночью на территории предприятия произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара.

Огонь распространился еще на один резервуар. Общая площадь возгорания увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. К вечеру 21 марта стало известно, что спасатели уменьшили площадь воспламенения до 1250 «квадратов».

Специалисты теперь тушат соседний резервуар. Также охлаждают остальные 3 емкости, чтобы не допустить распространения огня.

Ранее мы сообщали, спасатели, которые пострадали во время работы на нефтебазе, сейчас находятся в больнице в состоянии средней тяжести. У одного из них диагностировали отравление. У второго — ожоги.