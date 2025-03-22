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Режим ЧС отменили у восьми домов в центре Нижнего Новгорода

Теперь там действует режим повышенной готовности.

Источник: Комсомольская правда

Режим ЧС отменили в границах восьми домов в центре Нижнего Новгорода. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте администрации города.

Согласно информации, особый режим был отменен у дома № 103Ж на улице Ильинской, №№ 16, 20 и 13Н на улице Нижегородской, № 12 на улице Большой Печерской, № 44 на улице Большой Покровской, № 4 на улице Славянской и № 11/21 на улице Обозная.

Сейчас по данным адресам действует режим повышенной готовности.

Напомним, ранее стало известно, что режим чрезвычайной ситуации снят в доме № 37 по улице Юлиуса Фучика после взрыва, произошедшего весной.