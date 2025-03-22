В Башкирии 31-летний мужчина едва не погиб из-за замечания о возрасте

По версии следствия, мужчины выпивали дома у 60-летнего ишимбайца. В ходе застолья гость позволил себе неуважительные высказывания о возрасте хозяина, что вызвало его гнев. Пожилой мужчина схватил кухонный нож и нанес удар в живот своему знакомому. После этого он выставил пострадавшего за дверь, привел квартиру в порядок, чтобы скрыть следы преступления, и лег спать. Раненый самостоятельно вызвал скорую помощь.