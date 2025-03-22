В Башкирии 31-летний мужчина едва не погиб из-за замечания о возрасте

В Ишимбайском районе Башкирии правоохранительные органы задержали 60-летнего местного жителя, ранее имевшего судимость. Мужчина подозревается в нанесении ножевого ранения своему знакомому.
Информация о происшествии поступила в районное отделение МВД из местной больницы, куда доставили 31-летнего мужчину с тяжелой раной. Следственная группа установила, что предполагаемым преступником является друг пострадавшего.
По версии следствия, мужчины выпивали дома у 60-летнего ишимбайца. В ходе застолья гость позволил себе неуважительные высказывания о возрасте хозяина, что вызвало его гнев. Пожилой мужчина схватил кухонный нож и нанес удар в живот своему знакомому. После этого он выставил пострадавшего за дверь, привел квартиру в порядок, чтобы скрыть следы преступления, и лег спать. Раненый самостоятельно вызвал скорую помощь.
В МВД по Башкирии добавили, что по факту случившегося заведено уголовное дело.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.