Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Башкирии в конце марта ждет дополнительный выходной день

В конце марта жителей Башкирии ждет дополнительный выходной.

Источник: Комсомольская правда

Дополнительный выходной день ожидает жителей Башкирии в конце марта. Об этом напомнил региональный Минтруд.

В этом году праздник Ураза-байрам выпадает на воскресенье, 30 марта. В связи с этим выходной день был переносенен на понедельник, 31 марта.

Согласно статье 120 Трудового кодекса РФ, нерабочий праздничный день Ураза-байрам не включается в общее количество календарных дней ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска. Это означает, что праздничный день не сокращает продолжительность отпуска работника.

Следующие длинные выходные жителей Башкирии ждут уже в мае: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.