Жителей Башкирии в конце марта ждет дополнительный выходной день

Дополнительный выходной день ожидает жителей Башкирии в конце марта. Об этом напомнил региональный Минтруд.
В этом году праздник Ураза-байрам выпадает на воскресенье, 30 марта. В связи с этим выходной день был переносенен на понедельник, 31 марта.
Согласно статье 120 Трудового кодекса РФ, нерабочий праздничный день Ураза-байрам не включается в общее количество календарных дней ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска. Это означает, что праздничный день не сокращает продолжительность отпуска работника.
Следующие длинные выходные жителей Башкирии ждут уже в мае: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.