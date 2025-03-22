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Минчанин выломал и разбил зеркала в чужих автомобилях после обиды на друга

Житель Минска разбил зеркала в чужих автомобилях после ссоры со своим другом.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин выломал и разбил зеркала в чужих автомобилях после обиды на друга. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Минчанин обиделся на друга и повредил чужие машины», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в милицию позвонил мужчина, сообщивший о повреждении автомобилей, припаркованных у дома по улице Казинца. Сотрудники уголовного розыска Октябрьского РУВД провели проверки и несмотря на то, что камеры наблюдения отсутствовали в старом жилом секторе, смогли установить и задержать подозреваемого.

Им оказался 22-летний житель Минска. Он сообщил, что в тот вечер находился у своего друга. В какой-то момент между ними случилась ссора, и минчанин пошел домой. Выйдя на улицу, обвиняемый решил выместить злость на припаркованных возле дома авто: выломал и разбил боковые зеркала.

В ведомстве отметили, что сумма причиненного ущерба, которую фигурант заплатит потерпевшим, устанавливается. Заведено уголовное дело за хулиганство.

Тем временем минчанин не сказал о ВИЧ и заразил свою девушку, побоявшись расставания.

Ранее мы писали, что минчанка лишилась права собственности на квартиру, перестав платить приватизацию.

Кстати, в Беларуси увеличат лимит выплат по европротоколу с апреля 2025 года: «С 800 евро до 6300 рублей».