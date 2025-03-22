Минчанин выломал и разбил зеркала в чужих автомобилях после обиды на друга. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Минчанин обиделся на друга и повредил чужие машины», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в милицию позвонил мужчина, сообщивший о повреждении автомобилей, припаркованных у дома по улице Казинца. Сотрудники уголовного розыска Октябрьского РУВД провели проверки и несмотря на то, что камеры наблюдения отсутствовали в старом жилом секторе, смогли установить и задержать подозреваемого.
Им оказался 22-летний житель Минска. Он сообщил, что в тот вечер находился у своего друга. В какой-то момент между ними случилась ссора, и минчанин пошел домой. Выйдя на улицу, обвиняемый решил выместить злость на припаркованных возле дома авто: выломал и разбил боковые зеркала.
В ведомстве отметили, что сумма причиненного ущерба, которую фигурант заплатит потерпевшим, устанавливается. Заведено уголовное дело за хулиганство.
Тем временем минчанин не сказал о ВИЧ и заразил свою девушку, побоявшись расставания.
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