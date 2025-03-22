Минчанин выломал и разбил зеркала в чужих автомобилях после обиды на друга

Им оказался 22-летний житель Минска. Он сообщил, что в тот вечер находился у своего друга. В какой-то момент между ними случилась ссора, и минчанин пошел домой. Выйдя на улицу, обвиняемый решил выместить злость на припаркованных возле дома авто: выломал и разбил боковые зеркала.