Амелия и Амир: в Башкирии назвали самые популярные имена новорожденных в 2025 году

Стало известно, как родители Башкирии предпочитают называть своих новорожденных детей. Согласно аналитике портала ЗАГС, с начала года в республике на свет появились 99 девочек по имени Амелия и 112 мальчиков, которых назвали Амиром. Эти имена стали лидерами среди самых популярных.