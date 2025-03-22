Амелия и Амир: в Башкирии назвали самые популярные имена новорожденных в 2025 году

Стало известно, как родители Башкирии предпочитают называть своих новорожденных детей. Согласно аналитике портала ЗАГС, с начала года в республике на свет появились 99 девочек по имени Амелия и 112 мальчиков, которых назвали Амиром. Эти имена стали лидерами среди самых популярных.
Примечательно, что женское имя Амина, долгое время удерживавшее первенство, спустилось на вторую строчку. За три месяца 2025 года в Башкирии родились 95 девочек с таким именем.
Также в топе оказались Эмилия (89), Ева и София (80), а также мужские имена Эмир (93), Мирон (75), Тимур (71) и Артем (69).
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