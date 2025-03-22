В Тольятти утром 22 марта произошел пожар в ТРК «Аэрохолл»

На место выезжали 17 специалистов и 6 единиц техники. Однако огонь в ТРК потушили еще до их прибытия. Поскольку все произошло за несколько минут до открытия, посетителей в здании не было. Только персонал. Самостоятельно эвакуировались шесть человек. Никто не пострадал. Причина пожара пока неизвестна.