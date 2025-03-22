В Тольятти утром 22 марта произошел пожар в ТРК «Аэрохолл»

Утром в субботу, 22 марта 2025 года, в торгово-развлекательном комплексе «Аэрохолл» в Тольятти произошло ЧП. Там вспыхнул пожар. Все случилось еще до открытия ТРК.
«Сообщение о пожаре в ТРК на улице Баныкина, 74 в Центральном районе Тольятти поступило в 09:57. Установлено, что в магазине на первом этаже горела одежда. Площадь возгорания составила 2 кв. м», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
На место выезжали 17 специалистов и 6 единиц техники. Однако огонь в ТРК потушили еще до их прибытия. Поскольку все произошло за несколько минут до открытия, посетителей в здании не было. Только персонал. Самостоятельно эвакуировались шесть человек. Никто не пострадал. Причина пожара пока неизвестна.