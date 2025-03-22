РКН подтвердил информацию о DDoS-атаке на провайдера Lovit

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Роскомнадзор подтвердил РИА Новости массированную DDoS-атаку на провайдера домашнего интернета Lovit, которая продолжается до сих пор, специалисты работают над устранением последствий, доступ в интернет уже частично восстановлен.
«Провайдер Lovit подвергся массированной DDoS-атаке, которая началась в 09.58 21 марта и по состоянию на 12.45 22 марта всё еще продолжается. Специалисты ЦМУ ССОП помогают отражать кибератаку с помощью Национальной системы противодействия DDoS-атакам», — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что мощность атаки на пике составляла до 65 гигабит в секунду, скорость — до 6,33 миллиона пакетов в секунду.
«Оператор связи восстанавливает работу сервисов. Частично доступ в интернет жители начали получать с 22.00 21 марта», — отметили в Роскомнадзоре.
В среду россияне начали жаловаться на работу провайдера домашнего интернета Lovit. Согласно детектору по отслеживанию сбоев Downdetector, на 13.05 мск насчитывается почти 600 жалоб. Пик наблюдался утром, около 10.30 мск — более 1,5 тысячи жалоб.