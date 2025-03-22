РКН подтвердил информацию о DDoS-атаке на провайдера Lovit

«Провайдер Lovit подвергся массированной DDoS-атаке, которая началась в 09.58 21 марта и по состоянию на 12.45 22 марта всё еще продолжается. Специалисты ЦМУ ССОП помогают отражать кибератаку с помощью Национальной системы противодействия DDoS-атакам», — сообщили в ведомстве.