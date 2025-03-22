Стали известны причины гибели пятого ребенка в семье из Красной Сопки

Напомним, что трагедия в семье из Красной Сопки произошла в ночь на 2 февраля. Мать покормила 3-месячного сына и уложила спать, а некоторое время спустя обнаружила, что он не дышит. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть малыша. В связи с гибелью малолетнего ребенка следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).