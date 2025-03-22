Стали известны причины гибели пятого ребенка в семье из Красной Сопки

Судмедэксперты установили точную причину смерти 3-месячного ребенка в семье из Красной Сопки. Об этом сообщили в Следственном комитете Красноярского края.
По данным правоохранителей, младенец скончался от удушья — его дыхательные пути перекрыло желудочное содержимое. Никаких следов алкоголя, наркотиков и других опасных веществ в организме ребенка не нашли.
Напомним, что трагедия в семье из Красной Сопки произошла в ночь на 2 февраля. Мать покормила 3-месячного сына и уложила спать, а некоторое время спустя обнаружила, что он не дышит. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть малыша. В связи с гибелью малолетнего ребенка следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Перед этим родители из Красной Сопки потеряли еще четверых детей, ребята отравились инсектицидным средством.