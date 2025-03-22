В самарской школе выявили два новых случая гепатита А

В среду ряд местных Telegram-каналов разместил данные со ссылкой на родителей учеников, что в школе № 156 сложилась сложная эпидемиологическая обстановка. По информации от родителей, не менее восьми школьников имеют подтвержденный гепатит, при этом все учащиеся вместе ходят в школьную столовую. Карантин в учреждении не объявлен. В этот же день региональное управление Роспотребнадзора опровергло данные о массовой заболеваемости. По данным ведомства, в образовательном учреждении по предварительному диагнозу был зарегистрирован только один случай гепатита А у школьника. Управление Роспотребнадзора по Самарской области также начало проводить эпидемиологическое расследование.