Один водитель в коме: массовое ДТП с фурами произошло под Новороссийском

По данным полиции, авария произошла на участке дороги Краснодар — Верхнебаканский, под Новороссийском.
Предварительно известно, что водитель грузового транспортного средства Shacman с прицепом экстренно затормозил, после чего машину вынесло на полосу встречного движения.
Там фура столкнулась с еще одним грузовиком Iveco, также с прицепом, и легковым автомобилем Chevrolet, которые двигались по «встречке».
«В ДТП пострадали водители грузовых автомобилей, они госпитализированы в медицинское учреждение. Водитель автомобиля Shacman находится в коме», — уточнили в краевом управлении МВД в телеграм-канале ведомства.
В связи с аварией движение транспорта некоторое время осуществлялось только в сторону города Крымска. На данный момент оно производится «в реверсивном режиме по обочине», сообщили в полиции.
Кубанские СМИ пишут, что авария на этому участке произошла около утром 22 марта около 10−30 после того, как водитель Audi, «совершая обгон, спровоцировал ДТП при торможении и уехал с места».
Ранее в Севастополе сегодня во время рейса сгорел пассажирский автобус, а в Ленинском районе Крыма автомобиль рухнул в море с обрыва 35-метровой высоты.