Один водитель в коме: массовое ДТП с фурами произошло под Новороссийском

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости Крым. Массовая авария произошла после экстренного торможения фуры на дороге под Новороссийском — двое водителей в больнице, один из них в коме. Движение на участке ограничено. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю.