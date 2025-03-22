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Один водитель в коме: массовое ДТП с фурами произошло под Новороссийском

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости Крым. Массовая авария произошла после экстренного торможения фуры на дороге под Новороссийском — двое водителей в больнице, один из них в коме. Движение на участке ограничено. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю.

По данным полиции, авария произошла на участке дороги Краснодар — Верхнебаканский, под Новороссийском.

Предварительно известно, что водитель грузового транспортного средства Shacman с прицепом экстренно затормозил, после чего машину вынесло на полосу встречного движения.

Там фура столкнулась с еще одним грузовиком Iveco, также с прицепом, и легковым автомобилем Chevrolet, которые двигались по «встречке».

«В ДТП пострадали водители грузовых автомобилей, они госпитализированы в медицинское учреждение. Водитель автомобиля Shacman находится в коме», — уточнили в краевом управлении МВД в телеграм-канале ведомства.

В связи с аварией движение транспорта некоторое время осуществлялось только в сторону города Крымска. На данный момент оно производится «в реверсивном режиме по обочине», сообщили в полиции.

Кубанские СМИ пишут, что авария на этому участке произошла около утром 22 марта около 10−30 после того, как водитель Audi, «совершая обгон, спровоцировал ДТП при торможении и уехал с места».

Ранее в Севастополе сегодня во время рейса сгорел пассажирский автобус, а в Ленинском районе Крыма автомобиль рухнул в море с обрыва 35-метровой высоты.