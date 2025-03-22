В Приморье зафиксировали четыре природных пожара

В Приморье с марта в 14 муниципалитетах введён особый противопожарный режим, ещё в шести муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности. На территории приморского села Авангард после крупного пала, уничтожившего дома и хозпостройки, введён локальный режим ЧС, возбуждено уголовное дело о халатности. В прокуратуре Приморья рассказали РИА Новости, что комиссия приступила к оценке ущерба в селе, надзорное ведомство контролирует работу по возмещению населению утраченного и повреждённого огнём имущества.