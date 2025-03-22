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В Приморье зафиксировали четыре природных пожара

В Приморье зафиксировали четыре природных пожара на пяти тысячах гектаров.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 22 мар — РИА Новости. Четыре природных пожара на общей площади более 5 тысяч гектаров зафиксированы в Приморье, два из них потушили, угрозы населенным пунктам нет, сообщили в субботу журналистам в правительстве региона.

Власти ранее сообщали, что пять природных пожаров тушат в Уссурийском городском округе и Хасанском округе, угрозы населенным пунктам нет.

«Всего зарегистрированы четыре пожара общей площадью 5058,5 га, локализовано — два, ликвидировано — два… Угрозы населенным пунктам и инфраструктуре нет. Сил и средств Приморской РСЧС достаточно», — сообщили в правительстве региона.

По информации властей, тушение продолжается в Спасском районе и Хасанском округе.

В Приморье с марта в 14 муниципалитетах введён особый противопожарный режим, ещё в шести муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности. На территории приморского села Авангард после крупного пала, уничтожившего дома и хозпостройки, введён локальный режим ЧС, возбуждено уголовное дело о халатности. В прокуратуре Приморья рассказали РИА Новости, что комиссия приступила к оценке ущерба в селе, надзорное ведомство контролирует работу по возмещению населению утраченного и повреждённого огнём имущества.