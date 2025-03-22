Знаменитые символы Уфы сбежали с пьедесталов

Искусственный интеллект продолжает удивлять жителей Уфы. Глава городской администрации Ратмир Мавлиев опубликовал в своих социальных сетях видео, где оживают известные памятники и популярные скульптурные композиции.
В ролике можно увидеть, как Салават Юлаев и вождь мировой революции сходят с постаментов, куницы прыгают по веткам деревьев, мальчик играет на курае, а скульптура «Семь девушек» исполняет танец. Даже фигура дворника оживает, подметая тротуар.
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