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В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута у отеля «Пляжный поселок»

КРАСНОДАР, 22 мар — РИА Новости. Повторные незначительные выбросы нефтепродуктов зафиксированы только на одном участке побережья Анапы, речь идет о территории около отеля «Пляжный поселок», сообщили в оперштабе Кубани.

Источник: © РИА Новости

«По результатам ежедневного утреннего мониторинга 22 марта небольшие выбросы мелкой фракции мазута подтвердила команда Выселковского района. Участники ликвидации ЧС от муниципалитета работают на береговой линии около “Пляжного поселка” в Анапе», — говорится в сообщении.

Команды районов убирают новые выбросы в первую очередь. После этого продолжают деликатную очистку песка от мелкой фракции мазута, добавляют власти.

В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы «Волгонефти-239» у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.