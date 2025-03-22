Мощная магнитная буря обрушится на Землю утром 23 марта — что ждать белорусам

Мощная магнитная буря обрушится на Землю утром 23 марта, в воскресенье, — что ждать белорусам. Подробности РИА Новости озвучил руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
По словам специалиста, сильные магнитные бури прогнозируются на стыке 22 и 23 марта по причине воздействия выброса массы от Солнца в сторону Земли. Согласно предварительным данным, сильная магнитная буря начнется утром 23 марта. Богачев пояснил, что Солнце выбросило облако плазмы 21 марта примерно в 19.00 из-за случившейся вспышки.
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