Мощная магнитная буря обрушится на Землю утром 23 марта — что ждать белорусам

По словам специалиста, сильные магнитные бури прогнозируются на стыке 22 и 23 марта по причине воздействия выброса массы от Солнца в сторону Земли. Согласно предварительным данным, сильная магнитная буря начнется утром 23 марта. Богачев пояснил, что Солнце выбросило облако плазмы 21 марта примерно в 19.00 из-за случившейся вспышки.