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Мощная магнитная буря обрушится на Землю утром 23 марта — что ждать белорусам

Ученые предупредили о сильной магнитной буре 23 марта — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Мощная магнитная буря обрушится на Землю утром 23 марта, в воскресенье, — что ждать белорусам. Подробности РИА Новости озвучил руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

По словам специалиста, сильные магнитные бури прогнозируются на стыке 22 и 23 марта по причине воздействия выброса массы от Солнца в сторону Земли. Согласно предварительным данным, сильная магнитная буря начнется утром 23 марта. Богачев пояснил, что Солнце выбросило облако плазмы 21 марта примерно в 19.00 из-за случившейся вспышки.

Тем временем Минский лесхоз продает березовый сок за 50 копеек за литр.

Кроме того, мы собрали, что можно и нельзя делать в Родительскую субботу Великого поста 22 марта.

Вместе с тем в Минске движение по мосту на Партизанском проспекте закроют с 24 марта.