Стримера Mellstroy вызвали на допрос в посольство России

11 марта Бурима и его родственников вызвали на допрос в МВД из-за подозрений в неуплате налогов. Сообщается, что мать стримера покинула Россию после получения повестки, а его брат также не явился на допрос. Из-за неуплаты налогов Mellstroy может грозить до трех лет тюремного заключения.