Стримера Mellstroy вызвали на допрос в посольство России

«МВД России связалось с местными властями через дипломатов и направило Андрею Буриму уведомление о вызове в органы в ближайшие дни. На фоне скандала с люксовым автосалоном Jetcar, владелец которого хотел кинуть стримера на 500 млн рублей», — отмечается в сообщении.
Кроме того, повестки были также направлены маме и брату белорусского блогера. В частности, они проходят свидетелями по делу об отмывании денежных средств.
11 марта Бурима и его родственников вызвали на допрос в МВД из-за подозрений в неуплате налогов. Сообщается, что мать стримера покинула Россию после получения повестки, а его брат также не явился на допрос. Из-за неуплаты налогов Mellstroy может грозить до трех лет тюремного заключения.