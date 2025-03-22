В минском парке ОМОН задержал мать четверых детей с опасной находкой. Подробности сообщили агентству «Минск-Новости» в пресс-службе прокуратуры Фрунзенского района.
В сообщении сказано, что в лесопарке Медвежино по подозрению в незаконном обороте запрещенных веществ ОМОН задержал семейную пару. Выяснилось, что накануне прогулки 43-летняя мать четверых сыновей купила в интернет-магазине по продаже наркотиков один грамм опасного вещества.
Отмечается, что в мобильном телефоне минчанки была сохранена переписка с представителем интернет-магазина. Сказано, что забирать опасное вещество женщина пошла вместе со своим мужем, который ничего не знал. По указанным географическим координатам был изъят сверток с веществом. После этого в отношении жительницы Минска завели уголовное дело.
Минчанка сказала, что купила опасный психотроп, чтобы расслабиться, так как поссорилась с супругом. Заместитель прокурора Фрунзенского района Андрей Сербун уточнил, что обвиняемая работает уборщицей на государственном предприятии. Ей было предъявлено обвинение в незаконных без цели сбыта приобретении и хранении психотропных веществ, то есть в совершении преступления по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса. Минчанка признала вину, раскаялась в содеянном.
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