В минском парке ОМОН задержал мать четверых детей с опасной находкой

Минчанка сказала, что купила опасный психотроп, чтобы расслабиться, так как поссорилась с супругом. Заместитель прокурора Фрунзенского района Андрей Сербун уточнил, что обвиняемая работает уборщицей на государственном предприятии. Ей было предъявлено обвинение в незаконных без цели сбыта приобретении и хранении психотропных веществ, то есть в совершении преступления по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса. Минчанка признала вину, раскаялась в содеянном.