Пропавшего три дня назад на Филиппинах российского туриста нашли

Об этом сообщило посольство России на Филиппинах, передает «РИА Новости».
Мужчина, согласно заявлению дипмиссии, пропал 19 марта. Его нашли после двухдневной поисково-спасательной операции в районе города Амлан в провинции Восточный Негрос. Сейчас жизни путешественника ничего не угрожает.
«Посольство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами и запросило официальный отчет о произошедшем», — заявили в посольстве.
21 марта Филиппинское информационное агентство сообщило, что пропали шестеро туристов: 38-летний россиянин Антон Чернов, трое граждан Германии, британец и канадец пропали в районе вулкана Талинис, когда отправились в однодневный поход. На их поиски отправились полицейские, волонтеры и местные фермеры. В тот же день британца и немца нашли в лесу.
По словам подполковника Майкла Акино, который занимался поисками, оставшихся четверых нашли примерно в километре от гидроэлектростанции в Барангай Силаб около 9:45 утра (4:45 мск).