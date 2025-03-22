Пропавшего три дня назад на Филиппинах российского туриста нашли

21 марта Филиппинское информационное агентство сообщило, что пропали шестеро туристов: 38-летний россиянин Антон Чернов, трое граждан Германии, британец и канадец пропали в районе вулкана Талинис, когда отправились в однодневный поход. На их поиски отправились полицейские, волонтеры и местные фермеры. В тот же день британца и немца нашли в лесу.