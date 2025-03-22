Суд оставил в силе надзор за экс-полковником ГРУ Квачковым

Ранее Дорогомиловский суд Москвы установил административный надзор за Квачковым.
Из материалов дела следует, что административный надзор за Квачковым установлен до 19 февраля 2027 года, а до этого времени он обязан являться в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания два раза в месяц, ему также запрещено посещать и принимать участие в массовых мероприятиях.
Квачков подал апелляцию на решение суда, ссылаясь на нарушение норм процессуального и материального прав.
Суд же решил, что на установление за отставным полковником ГРУ административного надзора имеет предусмотренные законом основания.
«Решение Дорогомиловского районного суда от 5 июля 2024 года оставить без изменений, апелляционную жалобу не удовлетворить», — следует из документов.
Широкую известность Квачков получил в 2005 году, когда ему предъявили обвинение в покушении на Анатолия Чубайса. После трехлетнего заключения он был оправдан, однако уже на следующий день суд арестовал его по новому делу о подготовке вооруженного мятежа. В 2013 году Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам лишения свободы, позднее Верховный суд смягчил приговор до восьми лет.