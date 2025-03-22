Суд оставил в силе надзор за экс-полковником ГРУ Квачковым

Широкую известность Квачков получил в 2005 году, когда ему предъявили обвинение в покушении на Анатолия Чубайса. После трехлетнего заключения он был оправдан, однако уже на следующий день суд арестовал его по новому делу о подготовке вооруженного мятежа. В 2013 году Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам лишения свободы, позднее Верховный суд смягчил приговор до восьми лет.