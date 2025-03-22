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Суд оставил в силе надзор за экс-полковником ГРУ Квачковым

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Дорогомиловский районный суд Москвы отказал отставному полковнику ГРУ Владимиру Квачкову в снятии с него административного надзора, который предполагает обязательную явку в ОВД по месту жительства или пребывания, а также запрет на посещение и участие в массовых мероприятиях, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Ранее Дорогомиловский суд Москвы установил административный надзор за Квачковым.

Из материалов дела следует, что административный надзор за Квачковым установлен до 19 февраля 2027 года, а до этого времени он обязан являться в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания два раза в месяц, ему также запрещено посещать и принимать участие в массовых мероприятиях.

Квачков подал апелляцию на решение суда, ссылаясь на нарушение норм процессуального и материального прав.

Суд же решил, что на установление за отставным полковником ГРУ административного надзора имеет предусмотренные законом основания.

«Решение Дорогомиловского районного суда от 5 июля 2024 года оставить без изменений, апелляционную жалобу не удовлетворить», — следует из документов.

Широкую известность Квачков получил в 2005 году, когда ему предъявили обвинение в покушении на Анатолия Чубайса. После трехлетнего заключения он был оправдан, однако уже на следующий день суд арестовал его по новому делу о подготовке вооруженного мятежа. В 2013 году Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам лишения свободы, позднее Верховный суд смягчил приговор до восьми лет.