ГАИ опубликовала видео жесткого ДТП с двумя авто и маршруткой в Минске. Подробности и видео опубликованы в официальном телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, в субботу, 22 марта, примерно в 10.00 62-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Volvo, ехал по улице Орловской. На перекрестке с Долгиновским трактом он продолжил движение на красный свет и врезался в BMW, который начал движение через перекресток на зеленый свет.
В ГАИ добавили, что из-за случившегося удара Volvo вылетела на разделительную полосу, оказалась на встречке и врезалась в остановившуюся маршрутку Mercedes. Пострадавших нет, у транспортных средств механические повреждения.