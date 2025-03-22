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ГАИ опубликовала видео жесткого ДТП с двумя авто и маршруткой в Минске

Два легковых автомобиля и маршрутка столкнулись на улице Орловской в Минске.

Источник: Телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

ГАИ опубликовала видео жесткого ДТП с двумя авто и маршруткой в Минске. Подробности и видео опубликованы в официальном телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, в субботу, 22 марта, примерно в 10.00 62-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Volvo, ехал по улице Орловской. На перекрестке с Долгиновским трактом он продолжил движение на красный свет и врезался в BMW, который начал движение через перекресток на зеленый свет.

В ГАИ добавили, что из-за случившегося удара Volvo вылетела на разделительную полосу, оказалась на встречке и врезалась в остановившуюся маршрутку Mercedes. Пострадавших нет, у транспортных средств механические повреждения.