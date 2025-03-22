ГАИ опубликовала видео жесткого ДТП с двумя авто и маршруткой в Минске

Согласно предварительным данным, в субботу, 22 марта, примерно в 10.00 62-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Volvo, ехал по улице Орловской. На перекрестке с Долгиновским трактом он продолжил движение на красный свет и врезался в BMW, который начал движение через перекресток на зеленый свет.