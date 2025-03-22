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Жителю Уфы в конфетах попался опарыш

Уфимец купил конфеты, внутри которых были опарыши.

Источник: Комсомольская правда

Житель Уфы обнаружил в купленных конфетах опарышей. Черви ползали по полиэтиленовому пакету, в которых лежали шоколадные лакомства. Об этом сообщает телеканал UTV.

По словам мужчины, конфеты он покупает в местном магазине, расположенном на Рабкоров. Раньше, говорит, уфимец подобного в покупках он не находил.

Комментаторы в социальных сетях поддерживают уфимца и шутят: «Наконец-то конфеты хоть стали чуть полезнее, ведь в них теперь чистейший белок!».

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