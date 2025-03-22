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Суд узаконил условный срок фигуранту дела о хищении у Минобороны

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Второй западный окружной суд признал законным условный приговор, назначенный экс-начальнику Ватутинской квартирно-эксплуатационной части Минобороны РФ Валерию Майбороде по делу об особо крупном мошенничестве, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

В них указано, что мужчина был приговорен 235-м гарнизонным военным судом к 4 годам условно с испытательным трехлетним сроком. Как установил суд, Майборода совершил мошенничество в форме приобретения права на чужое имущество — земельные участки, незаконно сформированные из земель обороны и безопасности Минобороны России.

Экс-начальнику Ватутинской квартирно-эксплуатационной части Минобороны подписывал и заверял гербовой печатью подложные акты сдачи-приемки работ по государственному контракту, подложный межевой план, а также давал указания своему подчиненному подписывать такие документы, скрывая от вышестоящего командования обстоятельства преступных действий.

Майборода полностью признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке.

Приговор был обжалован прокуратурой ввиду его чрезмерной мягкости, однако апелляционный суд решил, что он является соразмерным содеянному и справедливым. Апелляционное представление гособвинителя было отклонено.