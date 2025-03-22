Суд узаконил условный срок фигуранту дела о хищении у Минобороны

В них указано, что мужчина был приговорен 235-м гарнизонным военным судом к 4 годам условно с испытательным трехлетним сроком. Как установил суд, Майборода совершил мошенничество в форме приобретения права на чужое имущество — земельные участки, незаконно сформированные из земель обороны и безопасности Минобороны России.
Экс-начальнику Ватутинской квартирно-эксплуатационной части Минобороны подписывал и заверял гербовой печатью подложные акты сдачи-приемки работ по государственному контракту, подложный межевой план, а также давал указания своему подчиненному подписывать такие документы, скрывая от вышестоящего командования обстоятельства преступных действий.
Майборода полностью признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке.
Приговор был обжалован прокуратурой ввиду его чрезмерной мягкости, однако апелляционный суд решил, что он является соразмерным содеянному и справедливым. Апелляционное представление гособвинителя было отклонено.