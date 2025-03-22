Суд узаконил условный срок фигуранту дела о хищении у Минобороны

В них указано, что мужчина был приговорен 235-м гарнизонным военным судом к 4 годам условно с испытательным трехлетним сроком. Как установил суд, Майборода совершил мошенничество в форме приобретения права на чужое имущество — земельные участки, незаконно сформированные из земель обороны и безопасности Минобороны России.