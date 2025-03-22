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Пермяки вспоминают жертв теракта в «Крокус Сити Холле»

В память о погибших они несут цветы к мемориалу возле «Хромой лошади».

Источник: соцсети

22 марта по всей стране вспоминают жертв теракта в «Крокус Сити Холле». В Перми в годовщину трагедии память погибших почтили общественники, участники СВО и жители города. Они принесли цветы к мемориалу в память о погибших в «Хромой лошади».

— Мероприятие началось с минуты молчания, после чего к стихийному мемориалу участники акции возложили цветы и свечи, символизируя свою скорбь и соболезнования, — сообщает группа ВК Единая Россия | Пермский край.

Также в соцсетях вновь всплыло видео, которое записали фигуристы Школы Фигурного Катания Анны Никоновой в память о жертвах этого страшного дня и опубликовали стих.

Кто победить не смог на поле боя,

Тот безоружным подло в спину бьет,

Москве сегодня ночью нет покоя,

И вой сирен на части душу рвет.

Напомним, 22 марта 2024 года террористы сначала расстреляли людей, собравшихся в концертном зале «Крокус Сити Холл», а потом подожгли его. Погибли 145 человек, пострадали более 550.