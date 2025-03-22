Как сообщили в Госавтоинспекции города Челябинска, девочка получила телесные повреждения. В ведомстве напомнили горожанам о том, что нужно соблюдать правила дорожного движения, не отвлекаться на гаджеты, использовать ремни безопасности.
В Челябинске женщина за рулём иномарки сбила девочку на электросамокате
ЧП произошло вечером 21 марта около дома № 68 по улице Гончаренко в Челябинске. Водитель автомобиля Mitsubishi — молодая женщина 1997 года рождения — сбила девочку 2010 года рождения на электросамокате Ninebot.