Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске женщина за рулём иномарки сбила девочку на электросамокате

ЧП произошло вечером 21 марта около дома № 68 по улице Гончаренко в Челябинске. Водитель автомобиля Mitsubishi — молодая женщина 1997 года рождения — сбила девочку 2010 года рождения на электросамокате Ninebot.

Как сообщили в Госавтоинспекции города Челябинска, девочка получила телесные повреждения. В ведомстве напомнили горожанам о том, что нужно соблюдать правила дорожного движения, не отвлекаться на гаджеты, использовать ремни безопасности.