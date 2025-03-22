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Хирург из Уфы Рашит Биганянов поймал находившегося в розыске мужчину

В Уфе находившийся в федеральном розыске мужчина попался хирургу.

Источник: Комсомольская правда

Врач из Уфы задержал мужчину, который находился в федеральном розыске. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Башкирии.

Хирург городской больницы № 21 Рашит Биганянов стал свидетелем неадекватного поведения посетителя одной из частных аптек. Мужчина вел себя навязчиво по отношению к фармацевту, а на замечания врача отреагировал агрессивно, применив физическую силу. Фармацевт активировала тревожную кнопку, а Рашит Ядкарович смог удержать нарушителя до прибытия сотрудников Росгвардии. Позже выяснилось, что задержанный разыскивался на федеральном уровне с 2018 года.

— Рашит Ядкарович — пример настоящего мужчины, способного принимать решительные действия в сложных обстоятельствах. Его поступок служит напоминанием о том, что каждый может проявить героизм, если будет готов прийти на помощь и проявить смелость, — сказали в Минздраве РБ.

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