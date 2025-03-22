Хирург из Уфы Рашит Биганянов поймал находившегося в розыске мужчину

Хирург городской больницы № 21 Рашит Биганянов стал свидетелем неадекватного поведения посетителя одной из частных аптек. Мужчина вел себя навязчиво по отношению к фармацевту, а на замечания врача отреагировал агрессивно, применив физическую силу. Фармацевт активировала тревожную кнопку, а Рашит Ядкарович смог удержать нарушителя до прибытия сотрудников Росгвардии. Позже выяснилось, что задержанный разыскивался на федеральном уровне с 2018 года.