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В Самаре потушили пожар в ангаре на пр. Кирова

В МЧС сообщили о ликвидации пожара в ангаре с пластиковыми ящиками на пр. Кирова в Самаре.

Источник: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самаре вечером в субботу, 22 марта 2025 года, ликвидировали пожар в ангаре на проспекте Кирова. На его тушение ушло около трех часов.

«В 19.36 пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, сообщение о пожаре в ангаре на проспекте Кирова в Самаре поступило в оперативные службы в 16:26. В здании загорелись пластиковые ящики. Изначально площадь возгорания составила 80 квадратных метров, но спустя время возросла до 200. На месте происшествия работали 72 человека и 24 единицы техники. Пожарные локализовали огонь в 17:51, еще через полтора часа полностью потушили его. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.