В Самаре потушили пожар в ангаре на пр. Кирова

Напомним, сообщение о пожаре в ангаре на проспекте Кирова в Самаре поступило в оперативные службы в 16:26. В здании загорелись пластиковые ящики. Изначально площадь возгорания составила 80 квадратных метров, но спустя время возросла до 200. На месте происшествия работали 72 человека и 24 единицы техники. Пожарные локализовали огонь в 17:51, еще через полтора часа полностью потушили его. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.