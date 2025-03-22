С 11 апреля в Башкирии начинается сезон охоты

Сезон охоты в Башкирии стартует 11 апреля. Его продолжительность будет зависеть от зоны охоты и составит от 20 апреля до 11 мая. Более подробную информацию о сроках, территориях охотничьих угодий и видах разрешенной дичи можно найти по указанной ссылке.
В министерстве экологии Башкирии уточнили, что в этот период разрешена охота на гусей (за исключением серого гуся), селезней уток, в том числе с использованием подсадных (манных) уток, а также на вальдшнепа, самцов глухаря и тетерева.
Прием заявлений от охотников начнется с 24 марта. Подать документы и оплатить госпошлину можно через портал Госуслуг. В заявлении необходимо указать выбранную зону охоты (одну из трех) и факт использования подсадных уток, если таковые планируются. Информацию о добытой диче требуется предоставить не позднее чем через 20 дней после завершения последнего срока охоты, указанного в разрешении.
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