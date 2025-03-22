С 11 апреля в Башкирии начинается сезон охоты

Прием заявлений от охотников начнется с 24 марта. Подать документы и оплатить госпошлину можно через портал Госуслуг. В заявлении необходимо указать выбранную зону охоты (одну из трех) и факт использования подсадных уток, если таковые планируются. Информацию о добытой диче требуется предоставить не позднее чем через 20 дней после завершения последнего срока охоты, указанного в разрешении.