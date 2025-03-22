Губернатор Ведерников: у Латвии и Эстонии начались проблемы из-за России

«Наши соседи вновь напоминают о себе неожиданными решениями. Они в очередной раз выстрелили себе в ногу, причем дважды. Осложнили жизнь релокантов — за что им отдельное спасибо, и своих граждан, у которых в России есть родственники, — их по-человечески жаль», — написал Михаил Ведерников в своем telegram-канале.