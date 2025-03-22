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В Туле один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями

В Туле произошло крупное ДТП, в котором пострадали четыре ребёнка.

Источник: Комсомольская правда

В Туле произошло серьёзное ДТП с участием сразу четырёх автомобилей, в результате которого погиб один человек, и ещё восемь получили травмы разной степени тяжести. О случившемся рассказали в пресс-службе МЧС России, которым пришлось вытаскивать зажатых в искорёженных авто людей специальными инструментами.

«На 199 километре трассы М-2 столкнулись 4 легковых автомобиля. Зажатого водителя спасатели МЧС России деблокировали и передали врачам», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в общей сложности число пострадавших составило восемь человек. Отдельно сотрудники МЧС отметили, что четверо пострадавших — дети. Самому младшему три года, старшему — 13. Все травмированные люди были госпитализированы в местные медицинские учреждения.

Ранее KP.RU сообщил, что в Хакасии девушка без прав выехала на автомобиле перед несущейся на полной скорости на вызов бригадой пожарных, и та сбила легковушку. Водитель погибла на месте.