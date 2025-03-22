В Туле один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями

В Туле произошло серьёзное ДТП с участием сразу четырёх автомобилей, в результате которого погиб один человек, и ещё восемь получили травмы разной степени тяжести. О случившемся рассказали в пресс-службе МЧС России, которым пришлось вытаскивать зажатых в искорёженных авто людей специальными инструментами.