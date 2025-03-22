В Сети появились кадры крушения реактивного самолёта на авиашоу в ЮАР

Кадры крушения самолёта на авиашоу West Coast Air Show в Южно-Африканской Республике появились в Сети, в частности, их обнародовало издание News24.
На видео запечатлён момент падения реактивного самолёта. Кроме того, на кадрах виден густой чёрный дым.
Напомним, инцидент случился на аэродроме Салданья в ЮАР.
По данным журналистов, в рамках показательного выступления пилот Impala Mark I сделал несколько оборотов в воздухе. После этого воздушное судно потеряло управление и рухнуло на землю.
По предварительным сведениям, пилот не успел катапультироваться. Он погиб. Среди зрителей пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах загорелся пассажирский лайнер Boeing 737−800. Пассажирам удалось выбраться на крыло самолёта.