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В Сети появились кадры крушения реактивного самолёта на авиашоу в ЮАР

Пилот погиб, не успев катапультироваться.

Источник: Аргументы и факты

Кадры крушения самолёта на авиашоу West Coast Air Show в Южно-Африканской Республике появились в Сети, в частности, их обнародовало издание News24.

На видео запечатлён момент падения реактивного самолёта. Кроме того, на кадрах виден густой чёрный дым.

Напомним, инцидент случился на аэродроме Салданья в ЮАР.

По данным журналистов, в рамках показательного выступления пилот Impala Mark I сделал несколько оборотов в воздухе. После этого воздушное судно потеряло управление и рухнуло на землю.

По предварительным сведениям, пилот не успел катапультироваться. Он погиб. Среди зрителей пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах загорелся пассажирский лайнер Boeing 737−800. Пассажирам удалось выбраться на крыло самолёта.