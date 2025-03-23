Протестующие в Анкаре заблокировали центральные улицы города

Народные волнения в Турции начались на фоне задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Полиция доставила политика во Дворец правосудия. Его обвиняют во взяточничестве и связях с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. На митингах в разных городах задержано более 300 человек.