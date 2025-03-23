Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Протестующие в Анкаре заблокировали центральные улицы города

главного соперника действующего президента страны Реджепа Эрдогана.

Движение в центре Анкары парализовано из-за митингующих.

Центральные улицы Анкары в Турции, включая район Кызылай и бульвар Ататюрка, вечером 22 марта оказались заблокированы из-за массового наплыва протестующих. Там проходит акция в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу — главного соперника действующего президента страны Реджепа Эрдогана.

«Полиция следит за происходящим. Правоохранители не реагируют на провокации», — уточнило РИА Новости.

Как сообщало URA.RU ранее, толпа протестующих в районе Кызылай в центре Анкары начала разрушать железные барьеры и вступила в стычки с полицией. Правоохранители повалили на асфальт некоторых участников акции, есть задержанные.

Народные волнения в Турции начались на фоне задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Полиция доставила политика во Дворец правосудия. Его обвиняют во взяточничестве и связях с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. На митингах в разных городах задержано более 300 человек.