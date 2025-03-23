Маск показал фокус на ужине с Трампом. Видео

На опубликованных кадрах видно, как за трюком Маска, где он показывает необычный фокус: удерживает на одном пальце вилку и две ложки, наблюдает Шивон Зиллис, его новая девушка. Среди присутствующих также замечен Трамп, который сидел немного дальше за тем же столом.