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Главе СК доложат о ходе расследования дела по факту драки между подростками в Люберцах

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту драки между подростками с использованием сигнального пистолета в Люберцах. Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.

Источник: Агентство «Москва»

«В социальных медиа сообщается, что в городе Люберцы между группой несовершеннолетних произошла драка, в ходе которой один из подростков выстрелил в другого из сигнального пистолета. Пострадавший был госпитализирован в больницу. Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (“Хулиганство”)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.