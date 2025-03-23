Главе СК доложат о ходе расследования дела по факту драки между подростками в Люберцах

«В социальных медиа сообщается, что в городе Люберцы между группой несовершеннолетних произошла драка, в ходе которой один из подростков выстрелил в другого из сигнального пистолета. Пострадавший был госпитализирован в больницу. Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (“Хулиганство”)», — говорится в сообщении.