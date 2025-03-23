Полиция в Анкаре применила газ и водометы против манифестантов

Полицейские сделали около десяти официальных предупреждений протестующим с требованием покинуть площадь, однако несколько сотен манифестантов, большинство из которых были в масках, проигнорировали эти призывы. Часть протестующих начала бросать в полицию камни, палки и другие предметы.