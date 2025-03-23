Полиция в Анкаре применила газ и водометы против манифестантов

В центре Анкары полиция применила слезоточивый газ и водометы против большой группы манифестантов в масках, которые отказались покинуть центральную часть города.
Полицейские сделали около десяти официальных предупреждений протестующим с требованием покинуть площадь, однако несколько сотен манифестантов, большинство из которых были в масках, проигнорировали эти призывы. Часть протестующих начала бросать в полицию камни, палки и другие предметы.
В результате полицейские были вынуждены применить специальные средства для разгона толпы. В районе столкновения периодически слышны взрывы петард и разрывы газовых шашек.
Ранее в Анкаре участники акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу начали разрушать железные барьеры и вступили в стычки с полицией. Полиция свалила на асфальт некоторых участников протестной акции, есть задержанные.