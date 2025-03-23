В Берлине прошла демонстрация правых экстремистов

По данным издания Spiegel, одновременно состоялось 15 контрдемонстраций, в которых участвовали не менее двух тысяч человек. Полиция сообщила о нескольких столкновениях. В итоге акция правых радикалов завершилась раньше запланированного. Протесты и контрпротесты также прошли в ряде других городов Германии, таких как Дрезден, Франкфурт-на-Майне, Ганновер, Мюнхен, Нюрнберг и Шверин.