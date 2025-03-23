В Берлине прошла демонстрация правых экстремистов

Протесты правых радикалов в Германии. Видео © X / dominiklenze.
«Около 850 человек собрались на демонстрации правых экстремистов в Берлине… Ещё на момент начала правоэкстремистской манифестации в районе Фридрихсхайн полиция задержала около 40 участников», — говорится в сообщении издания.
По данным издания Spiegel, одновременно состоялось 15 контрдемонстраций, в которых участвовали не менее двух тысяч человек. Полиция сообщила о нескольких столкновениях. В итоге акция правых радикалов завершилась раньше запланированного. Протесты и контрпротесты также прошли в ряде других городов Германии, таких как Дрезден, Франкфурт-на-Майне, Ганновер, Мюнхен, Нюрнберг и Шверин.
А ранее Life.ru рассказывал, что 15 марта в Сербии состоялся массовый протест. Во время одного из митингов местная полиция решила применить звуковое оружие против участников акции. Life.ru публиковал видео, на котором правоохранители применяют данную технологию. Однако позже власти заявили, что это была антидроновая пушка.