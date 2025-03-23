Оппозиция Турции сообщила об участии почти млн человек на акции в Стамбуле

Полиция доставила Имамоглу во Дворец правосудия. Его обвинили во взяточничестве и связях с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Озель призвал людей не уходить с улиц, сообщает телеканал 360. Суд должен принять окончательное решение по делу стамбульского мэра в воскресенье утром.