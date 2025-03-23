Оппозиция Турции сообщила об участии почти млн человек на акции в Стамбуле

Все больше людей подключаются к протестному движению.
Порядка миллиона человек вышли на акцию протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в районе городской администрации. Об этом сообщил лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель.
«Вчера сюда пришли 550 тысяч человек. Сегодня собралось около миллиона», — цитирует Озгюра Озеля ТАСС.
Полиция доставила Имамоглу во Дворец правосудия. Его обвинили во взяточничестве и связях с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Озель призвал людей не уходить с улиц, сообщает телеканал 360. Суд должен принять окончательное решение по делу стамбульского мэра в воскресенье утром.
В центре Анкары начались стычки с полицией. Протестующие заблокировали центральные улицы города. Согласно последним данным, на митингах в стране задержано более 300 человек. Против манифестантов применяют газ и водометы, пишет RT.