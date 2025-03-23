«Движение на внешней стороне 84 км МКАД восстановлено», — говорится в сообщении.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что два человека пострадали в результате аварии на внешней стороне 84 км МКАД.
Движение на МКАД в районе Алтуфьевского шоссе восстановлено после аварии, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Движение на внешней стороне 84 км МКАД восстановлено», — говорится в сообщении.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что два человека пострадали в результате аварии на внешней стороне 84 км МКАД.