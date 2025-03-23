Президент Чехии Павел порассуждал о шансах Украины на победу в конфликте

«Два года назад, перед тем как Украина начала большое контрнаступление, у вас уже не было предпосылок для успеха, ведь для успешного наступления, согласно военной теории, необходимо соотношение сил по меньшей мере 3 к 1, а лучше 5 к 1, а вместо этого соотношение сил между Украиной и Россией было даже в пользу России», — подчеркнул Павел в интервью украинскому изданию «Европейская правда». По его словам, тогда было очевидно, что контрнаступление не будет настолько успешным, чтобы добиться успехов на поле боя.