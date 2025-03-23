Командующий флотом хуситов получил ранение при массированном ударе США

Ходейда представляет собой ключевую стратегическую точку, где расположены международный аэропорт и три значимых порта. Кроме того, США нанесли удары по району Сакин в провинции Саада, где находится главный штаб хуситов, а также провели три атаки на международный аэропорт Ходейда.