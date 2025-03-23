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Командующий флотом хуситов получил ранение при массированном ударе США

Командующий военно-морскими силами хуситов Мансур ас-Саади был ранен в результате удара американских сил по провинции Ходейда в Йемене. Как сообщает телеканал Al Hadath, пострадали ещё семь человек.

Источник: Life.ru

Ходейда представляет собой ключевую стратегическую точку, где расположены международный аэропорт и три значимых порта. Кроме того, США нанесли удары по району Сакин в провинции Саада, где находится главный штаб хуситов, а также провели три атаки на международный аэропорт Ходейда.

Напомним, 15 марта американские военные получили указание начать операции против объектов группировки «Ансар Аллах» в Йемене, о чём сообщил глава Белого дома Дональд Трамп. В январе 2025 года республиканец также подписал указ, который инициировал признание движения йеменских хуситов «Ансар Аллах» террористической организацией на территории США.