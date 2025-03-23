При столкновении четырёх автомобилей в Туле погиб человек

Один человек погиб и ещё 10 пострадали в результате столкновения четырёх автомобилей в Туле, сообщили в пресс-службе управления МВД по Тульской области.
По информации полиции, авария произошла на 199-м км трассы М-2. В числе пострадавших есть дети.
«В результате ДТП один человек умер, 10 получили травмы различной степени тяжести, из них 5 несовершеннолетних детей», — уточнило региональное подразделение ведомства в своём Telegram-канале.
Госавтоинспекция региона выясняет все обстоятельства происшествия. В МЧС России, в свою очередь, уточнили, что водитель одного из автомобилей оказался зажат. Спасателям удалось извлечь его. Мужчину передали медикам.
Остальные пострадавшие также доставлены в больницу.
Напомним, 22 марта на севере Москвы грузовик насмерть сбил десятилетнего ребёнка.
Следователи возбудили уголовное дело в соответствии с ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть человека по неосторожности, совершенное лицом, управляющим транспортным средством).
Также сообщалось, что 19 марта на федеральной трассе М-8 «Холмогоры» в Архангельской области произошло массовое ДТП с участием около сотни автомобилей.