Al-Aqsa: член политбюро ХАМАС погиб с супругой в результате удара Израиля в Газе

В течение последних двух суток в результате бомбардировок, осуществленных израильскими военными, в секторе Газа погибли 130 человек, сообщало местное Министерство здравоохранения. Также отмечается, что в результате атак пострадали 263 человека. С начала военной операции, проводимой Израилем в этом регионе, число погибших составляет 49 747 человек, из которых 634 человека умерли начиная с 18 марта текущего года. Количество раненых мирных жителей достигло 113 213, пишет «Царьград».