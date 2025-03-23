В Киеве и его окрестностях прогремела серия взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Вышгороде, расположенном в Киевской области, а также в Староконстантинове в Хмельницкой области.
Согласно данным онлайн-карты, предоставленной украинским министерством цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области продолжают звучать сигналы воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что в районе водохранилища в Киевской области прогремели взрывы. Отмечалось, что в регионе, а также в Киеве и еще в восьми украинских областях была объявлена воздушная тревога.