Mash: в Волгограде прозвучало около пяти мощных взрывов

Местные жители Кировского района поделились информацией с корреспондентами SHOT о том, что они слышали взрывы. Свидетели также отметили, что слышали звуки, характерные для беспилотных летательных аппаратов, и наблюдали вспышки в небе. По предварительным данным, БПЛА, возможно, прибыли с низкой высоты из направления Ростовской области. На текущий момент официальная информация о возможных жертвах или разрушениях не поступала.