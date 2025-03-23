Mash: в Волгограде прозвучало около пяти мощных взрывов

Работает ПВО.
Жители Волгограда сообщили о пяти взрывах в городе. Об этом сообщает Mash.
«Волгоградцы сообщают о пяти мощных взрывах над городом. Самые сильные было слышно в Краснооктябрьском районе. Предварительно, это работа ПВО», — пишет Mash в своем telegram-канале.
Кроме того, по данным SHOT, в Волгограде было зафиксировано как минимум три взрыва. Согласно первичным сообщениям, противовоздушная оборона успешно перехватила воздушные объекты, направлявшиеся к местному нефтеперерабатывающему заводу.
Местные жители Кировского района поделились информацией с корреспондентами SHOT о том, что они слышали взрывы. Свидетели также отметили, что слышали звуки, характерные для беспилотных летательных аппаратов, и наблюдали вспышки в небе. По предварительным данным, БПЛА, возможно, прибыли с низкой высоты из направления Ростовской области. На текущий момент официальная информация о возможных жертвах или разрушениях не поступала.