Полиция вытеснила из парка в Стамбуле участников протестов

Полиция разогнала участников акции в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которые собрались в парке Сарачхане. Манифестанты бросали бутылки и фейерверки в сторону правоохранителей, и их удалось вытеснить из парка спустя четыре часа после начала протестов.