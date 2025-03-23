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Полиция вытеснила из парка в Стамбуле участников протестов

Манифестанты бросали бутылки и фейерверки в сторону правоохранителей.

Источник: Аргументы и факты

Полиция разогнала участников акции в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которые собрались в парке Сарачхане. Манифестанты бросали бутылки и фейерверки в сторону правоохранителей, и их удалось вытеснить из парка спустя четыре часа после начала протестов.

Некоторые протестующие попытались укрыться в близлежащих магазинах и отелях, чтобы избежать задержания. Ситуация в парке оставалась напряженной на протяжении всей акции.

В ответ на действия полиции участники акции проявили агрессию, что привело к столкновениям между ними и правоохранительными органами.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган прокомментировал недавние акции протеста в стране, заявив, что «попытки оказать давление» на власти и «определять политику на улице» остались в прошлом.