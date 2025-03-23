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SHOT: в городе Калач-на-Дону прогремели взрывы

По сообщениям очевидцев, в Калаче-на-Дону, расположенном в Волгоградской области, прогремели взрывы. По предварительным данным, активировалась система противовоздушной обороны.

Калач-на-Дону находится примерно в 66 километрах от Волгограда.

По сообщениям очевидцев, в Калаче-на-Дону, расположенном в Волгоградской области, прогремели взрывы. По предварительным данным, активировалась система противовоздушной обороны,

Местные жители сообщили, что слышали как минимум два взрыва и звуки, похожие на шум дронов, пролетающих над городом. Калач-на-Дону находится примерно в 66 километрах от Волгограда, пишет SHOT в своем telegram-канале.

Согласно предварительной информации, украинские беспилотные летательные аппараты могли перемещаться на низкой высоте через города Морозовск, Суровикино и Калач-на-Дону из Ростовской области. На данный момент официальных сообщений от властей не поступало.

При этом волгоградцы сообщают о пяти мощных взрывах над городом. Согласно первичным сообщениям, ПВО успешно перехватила воздушные объекты, направлявшиеся к местному нефтеперерабатывающему заводу.