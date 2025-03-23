Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Диснейлэнде во Флориде произошёл пожар

Из-за возгорания были эвакуированы посетители аттракциона «Приключения Реми Рататуя».

Источник: Аргументы и факты

В Диснейлэнде в Соединённых Штатах произошёл пожар, сообщает Daily Mail.

Инцидент случился на территории тематического парка Disney Epcot в штате Флорида.

По данным издания, загорелась холодильная камера. Из-за возгорания были эвакуированы посетители аттракциона «Приключения Реми Рататуя».

В Сети появились кадры с места ЧП.

В результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время возгорание ликвидировано.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Нью-Йорка самолёт задел крылом взлётно-посадочную полосу.