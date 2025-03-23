В Диснейлэнде во Флориде произошёл пожар

В Диснейлэнде в Соединённых Штатах произошёл пожар, сообщает Daily Mail.
Инцидент случился на территории тематического парка Disney Epcot в штате Флорида.
По данным издания, загорелась холодильная камера. Из-за возгорания были эвакуированы посетители аттракциона «Приключения Реми Рататуя».
В Сети появились кадры с места ЧП.
В результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время возгорание ликвидировано.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Нью-Йорка самолёт задел крылом взлётно-посадочную полосу.