Слюсарь: в результате атаки БПЛА на машину в Ростовской области погиб человек

По сообщениям очевидцев, в Калаче-на-Дону, расположенном в Волгоградской области в ночь на 23 марта прогремели взрывы. По предварительным данным, активировалась система противовоздушной обороны. В самом Волгограде жители рассказали о пяти взрывах над городом, пишет SHOT в своем telegram-канале.