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Слюсарь: в результате атаки БПЛА на машину в Ростовской области погиб человек

В Ростовской области погиб человек из-за атаки БПЛА на трассе Морозовск-Цимлянск. В результате удара дрона загорелся автомобиль, в котором находился погибший. Об этом сообщил Об этом сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь.

В результате удара дрона загорелся автомобиль.

В Ростовской области погиб человек из-за атаки БПЛА на трассе Морозовск-Цимлянск. В результате удара дрона загорелся автомобиль, в котором находился погибший. Об этом сообщил Об этом сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь.

«Из-за атаки БПЛА на трассе Морозовск-Цимлянск загорелся автомобиль, в машине погиб человек. Личность его не установлена. На место выехали службы МЧС и МВД», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.

По сообщениям очевидцев, в Калаче-на-Дону, расположенном в Волгоградской области в ночь на 23 марта прогремели взрывы. По предварительным данным, активировалась система противовоздушной обороны. В самом Волгограде жители рассказали о пяти взрывах над городом, пишет SHOT в своем telegram-канале.