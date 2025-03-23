Экс-замгубернатора Брянской области Петроченко обвинили во взятке

По данным агентства, Главное следственное управление СК России ведет уголовное дело, возбужденное 14 октября 2024 года по статьям 290 (часть 6) и 291 (часть 5) УК РФ, связанным с получением и дачей взятки. Согласно документам, Петроченко обвиняется в получении взятки в особо крупном размере — не менее 21,5 млн рублей — от предпринимателя Лучкина. Деньги были переданы за общее покровительство, включая содействие в заключении государственных контрактов с подконтрольными Лучкину организациями на закупку технических средств для фиксации административных правонарушений, а также за беспрепятственную приемку и оплату этого оборудования.
Петроченко был задержан 16 октября прошлого года при получении взятки от предпринимателя, который впоследствии дал показания против него. Один из фигурантов дела, бизнесмен Лучкин, также дал изобличающие показания, но суд не избрал ему меру пресечения.
Петроченко грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.