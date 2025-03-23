Экс-замгубернатора Брянской области Петроченко обвинили во взятке

По данным агентства, Главное следственное управление СК России ведет уголовное дело, возбужденное 14 октября 2024 года по статьям 290 (часть 6) и 291 (часть 5) УК РФ, связанным с получением и дачей взятки. Согласно документам, Петроченко обвиняется в получении взятки в особо крупном размере — не менее 21,5 млн рублей — от предпринимателя Лучкина. Деньги были переданы за общее покровительство, включая содействие в заключении государственных контрактов с подконтрольными Лучкину организациями на закупку технических средств для фиксации административных правонарушений, а также за беспрепятственную приемку и оплату этого оборудования.