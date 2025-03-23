В частной стоматологии в Киеве умер ребёнок

Напомним, в середине февраля стало известно, что в Красноярске анестезиолога-реаниматолога обвинили в причинении смерти по неосторожности ребёнку в стоматологии. Семилетний мальчик умер в июне 2024 года. Он прибыл с матерью в частную стоматологию для лечения и чистки зубов под седацией.