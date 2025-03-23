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В частной стоматологии в Киеве умер ребёнок

По информации городской прокуратуры, сердце семилетнего мальчика остановилось после того, как ему ввели анестезию.

Источник: Аргументы и факты

Семилетний мальчик скончался в частной стоматологической клинике в Киеве, сообщила прокуратура украинской столицы на своей странице в социальной сети Facebook*.

Согласно информации ведомства, сердце ребёнка остановилось после того, как ему ввели анестезию. Его пытались реанимировать в течение двух часов.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей сотрудниками медицинского учреждения. Фигуранты расследования могут отправиться в тюрьму на срок до трёх лет.

Напомним, в середине февраля стало известно, что в Красноярске анестезиолога-реаниматолога обвинили в причинении смерти по неосторожности ребёнку в стоматологии. Семилетний мальчик умер в июне 2024 года. Он прибыл с матерью в частную стоматологию для лечения и чистки зубов под седацией.

* Принадлежит компании Meta, которая запрещена в РФ как экстремистская.