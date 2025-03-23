Турецкие телеканалы остановили прямые трансляции митингов

URA.RU ранее писало, что порядка миллиона человек вышли на акции протеста в поддержку Имамоглу. Манифестантов уже вытеснили из парка Сарачхане в Стамбуле, пишет RT. Полиция применяет водометы и перцовые спреи против участников акции, передает телеканал 360. Действующая администрация президента Турции опровергает запрет на въезд и выезд из Стамбула, сообщает «Национальная служба новостей».